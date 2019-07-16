Beşiktaş Vitor Hügo transferini bitirmeye yakın

Beşiktaş, Fiorentina’dan Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu 1 yıllığına kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş, Boyd'un ardından sezon öncesi ikinci transferini savunmaya yapıyor. İlk olarak Tyler Boyd’u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo’yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşma aşamasına geldi.

İki kulüp arasında yapılacak son görüşmenin ardından transferin tamamlanması bekleniyor. 2017’de 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras’dan Fiorentina’ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina ile 33 maça çıktı.