İhanetin ardından Sneijder'den Türk basınına olay sözler
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanma iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bir süredir Yolanthe Cabau ile boşanma haberleriyle gündemde olan Wesley Sneijder ortaya atılan çeşitli iddialar hakkında açıklama metni yayınladı.
Sneijder, son olarak tazminat olarak eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberlere vurgu da yaptı.
''Bazı şeylere açıklık getirmek gerekiyor'': 35 yaşındaki futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ben ve Yolanthe hakkında söylenen yalanlara daha fazla hoşgörü gösteremeyeceğim. Bazı şeylere açıklık getirmek gerekiyor.
''Evliliğimde birçok hata yaptım'': "Öncelikle, evet bir süredir bir arada değiliz. Şu an boşanmadık da. Evliliğimde birçok hata yaptım. Ancak, bu kimsenin işi değil. Yolanthe benim için hala iyi biridir ve ona çok saygı duyuyorum. Birlikte olmasak bile bana ve oğluma çok iyi bakıyor."