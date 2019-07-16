İhanetin ardından Sneijder'den Türk basınına olay sözler

''Evliliğimde birçok hata yaptım'': "Öncelikle, evet bir süredir bir arada değiliz. Şu an boşanmadık da. Evliliğimde birçok hata yaptım. Ancak, bu kimsenin işi değil. Yolanthe benim için hala iyi biridir ve ona çok saygı duyuyorum. Birlikte olmasak bile bana ve oğluma çok iyi bakıyor."