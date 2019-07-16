CHP'li Vekil Ağbaba'nın iddiası: Her şey çok güzel olacak diyen Pamela'nın konseri iptal edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sanatçı Pamela'nın Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasındaki sloganı olan "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptığı için Malatya'daki konserinin iptal edildiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında sahne alacak Pamela'nın konserinin iptal edildiğini iddia etti.

"Pamela 15 Temmuz'da silinmiş"

Twitter'dan paylaşım yapan Ağbaba, "Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde 'Her şey çok güzel olacak' dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş. 1 Temmuz'da afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" dedi.

Ağbaba'nın tweetinin ardından şarkıcı Pamela'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.