Batuhan Karadeniz transferini kendi duyurdu: Şafak atarsa 2, bekle bizi

Bandırmaspor'u 90+6'da attığı golle ligde tutan Batuhan Karadeniz, Marmara ekibiyle yeniden anlaştığını sosyal medyadan açıkladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısının transfer bitiminde kadrosuna dahil ettiği Batuhan Karadeniz'le yeniden anlaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamala yapan 28 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene formasını terletmekten onur ve gurur duyduğum Bandırmaspor ile tekrar anlaşmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen başkanım ve Onur Göçmez başta olmak üzere tüm Bandırma taraftarına teşekkür ediyorum. Şu anda vatani görevimi yapmaktayım. Şafak atarsa 2, bekle bizi." ifadelerini kullandı.

Batuhan Karadeniz, attığı 11 golle takımını ligde tutmayı başarmıştı.





Nereden nereye

Yıllar önce Türk futbolunun yükselen değeri olarak kariyerine başlayan ancak daha sonra yeşil sahaların yaramaz çocuğu haline gelen Batuhan Karadeniz'in kariyeri 'nereden nereye' dedirtti.





10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı

Karadeniz, bundan önce formasını giydiği 10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı. Batuhan Karadeniz'in daha önce kadro dışı bırakıldığı takımların listesi şöyle:



Beşiktaş

Eskişehirspor

Trabzonspor

Elazığspor

Sivasspor

St. Gallen

Şanlıurfaspor

Sakaryaspor

Adana Demirspor

Bandırmaspor