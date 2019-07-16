Hakkari'de 3 askerin şehit düştükleri anı Süleyman Soylu anlattı

Hakkari kaırsalında önceki gün 3 şehidin verildiği olaya ilişkin ayrıntıları Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin bir anlık boşluktan yararlandıklarını söyledi.

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, şehit olmuştu.

Kahreden olaya ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM 15 Temmuz özel oturumunda bu konuyu soran Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya hüzün dolu ses tonuyla böyle anlattı:

"Bir anlık boşlukta etkisiz hale getirdiklerini kontrol etmiyorlar"

“Ardı ardına başarılı operasyonlara imza atan bir timimizdi. Son olayda da üç terörist tespit ediyorlar; göğüs göğüse çarpışıyorlar. Üç teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ama bir anlık boşlukta etkisiz hale getirdiklerini kontrol etmiyorlar; saymıyorlar. Meğer teröristlerden biri kayanın ardına kaçmış. Bizimkiler çatışma pozisyonundan çıktıkları anda çıkıp taramaya başlamış. Teröristi anında etkisiz hale getirmişler ama o an olan olmuş…"

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