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Sancaktepe'de İETT otobüsü faciası! 1 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Sancaktepe'de İETT otobüsü faciası! 1 ölü 3 yaralı

SANCAKTEPE'de İETT otobüsü önce bir minibüsüne sonra yoldaki bir vatandaşa daha sonrasın da ise bir servis minibüsüne çarparak iş yerine girdi. Kazada otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Emek Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü önce servis minibüsüne çarptı.

Otobüs şoförü, Kayalar Caddesi'ne ters yönden girerek o sırada kaldırımda yürümekte olan bir yayaya ardından bir servis minibüsüne çarparak bir dükkana girdi. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü de bir taksiye vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün çarptığı yayanın öldüğünü belirledi. Servis şoförü, servisteki yolcu ve taksi sürücüsü birlikte hafif şekilde yaralandı.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görgü tanığı Ahmet Demirci, "Yukarıdan aşağı ani ve kontrolsüz bir şekilde geldi" dedi.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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