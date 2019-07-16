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Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

Ünlü tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Tiyatro ve dizi oyuncusu 71 yaşındaki Orhan Aydın bir festivale katılmak için gittiği İzmir'de gözaltına alındı. Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için Urla'ya gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.


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