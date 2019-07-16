Ahmet Hakan o iddialar sonrası olay yazı! Annemi bile inandıramadım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Demirören Medya Grubu'nda önemli bir göreve getirileceği iddiaları için, ''Tek harfi bile doğru değil, Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına'' dedi.

Hakan, "Ne etti size kardeşim bu Athena Gökhan?" başlığıyla yayımlanan yazısında hakkında çıkan "Demirören Medya Grubu’nda önemli bir görevlendirme alacak " iddiasını yalanladı.

Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle;

"İnternet sitelerinde yine bir palavra: Yok bir makama geliyormuşum da, yok toplantıya çağrılmışım da yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de... Telefonum hiç durmadı dün. Arayan arayana. Herkese hep aynı cevabı veriyorum: 'Tek harfi bile doğru değil.'

Sonuç: Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına."

Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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