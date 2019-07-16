Gözaltına alınan Orhan Aydın serbest bırakıldı! Sebebi Esra Elönü çıktı

IŞİD tweetine yanıt vermiş: Serbest kaldıktan sonra soL'a açıklamalarda bulunan Aydın, 2016 yılında IŞİD ile ilgili bir paylaşım gördüğünü söyleyerek bu paylaşımın Esra Elönü'ye ait olduğunu belirtti. Aydın, Elönü'nün 'İslam'a göre IŞİD komutanıyla evlenmek geçerlidir' dediği paylaşımı 'Alçalıktır, katilleri övmektir' diye paylaştığını söyledi.