Gözaltına alınan Orhan Aydın serbest bırakıldı! Sebebi Esra Elönü çıktı
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, gece yarısı attığı bir tweetle İzmir Urla'da gözaltına alındığını duyurdu. Saatler sonra serbest bırakılan Aydın, gözaltına alınma sebebini açıkladı.
Kertenkele, Fatih, Ustura Kemal ve Adanalı dizilerinde rol alan 71 yaşındaki usta sanatçı Orhan Aydın, gece yarısı attığı bir tweetle çok konuşulanlar arasına girdi. Bir festival için İzmir'in Urla ilçesine giden Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındığını paylaştı.
Orhan Aydın, o anları twitter hesabından, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" sözleriyle dile getirdi. Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.
Gözaltı sebebi Esra Elönü: İfadesi alınan Aydın'ın, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını paylaşan Aydın, gözaltı sebebinin gazeteci Esra Elönü olduğunu belirtti.
IŞİD tweetine yanıt vermiş: Serbest kaldıktan sonra soL'a açıklamalarda bulunan Aydın, 2016 yılında IŞİD ile ilgili bir paylaşım gördüğünü söyleyerek bu paylaşımın Esra Elönü'ye ait olduğunu belirtti. Aydın, Elönü'nün 'İslam'a göre IŞİD komutanıyla evlenmek geçerlidir' dediği paylaşımı 'Alçalıktır, katilleri övmektir' diye paylaştığını söyledi.