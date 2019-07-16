ABD'nin olası S-400 yaptırımı! S&P'den kritik uyarı: Türkiye'nin kredi notu etkilenecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, olası ABD yaptırımlarının bankacılık sistemini hedef alması halinde, ülkenin kredi notunun bundan etkilenebileceğini açıkladı.
Reuters’a konuşan Türkiye’nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, “Amerikan yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi takdirinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil” dedi.
Kredi notunu etkileyecek
Rybnikov, S&P’nin şu anki Türkiye notu B+’nın içinde halihazırda bu risklerin yer aldığına dikkat çekti. Ancak bankacılık sistemini hedef alan yaptırımların devreye girmesi halinde ise ‘finansal istikrarın zarara uğrayacağını bunun da kredi notunu etkileyeceğini’ belirtti.
IMF ya da sermaye kontrolleri seçeneği
Rybnikov, özel sektörün ve buna bağlı olarak bankaların, borcunu çevirmek için yabancı sermayeye ihtiyacının olduğunu, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da etkileneceğini ekledi. Aynı zamanda yabancı yatırımcılar ya da bankalara erişimi engelleyecek bir yaptırımın devreye girmesi takdirinde Türkiye’nin ya IMF ya da sermaye kontrolleri gibi zor seçeneklerden birine gitmesinin gerekeceğini aktardı.
Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını gerekçe gösteren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, cuma günü Türkiye’nin kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye indirmiş ve not görünümünü ‘negatif’ olarak teyit etmişti.