ABD'nin olası S-400 yaptırımı! S&P'den kritik uyarı: Türkiye'nin kredi notu etkilenecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, olası ABD yaptırımlarının bankacılık sistemini hedef alması halinde, ülkenin kredi notunun bundan etkilenebileceğini açıkladı.

Reuters’a konuşan Türkiye’nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, “Amerikan yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi takdirinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil” dedi.

Kredi notunu etkileyecek

Rybnikov, S&P’nin şu anki Türkiye notu B+’nın içinde halihazırda bu risklerin yer aldığına dikkat çekti. Ancak bankacılık sistemini hedef alan yaptırımların devreye girmesi halinde ise ‘finansal istikrarın zarara uğrayacağını bunun da kredi notunu etkileyeceğini’ belirtti.

IMF ya da sermaye kontrolleri seçeneği

Rybnikov, özel sektörün ve buna bağlı olarak bankaların, borcunu çevirmek için yabancı sermayeye ihtiyacının olduğunu, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da etkileneceğini ekledi. Aynı zamanda yabancı yatırımcılar ya da bankalara erişimi engelleyecek bir yaptırımın devreye girmesi takdirinde Türkiye’nin ya IMF ya da sermaye kontrolleri gibi zor seçeneklerden birine gitmesinin gerekeceğini aktardı.