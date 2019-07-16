Türk bayrağına sarılı 251 tabut! Almanya'da duygu dolu 15 Temmuz anması
BERLİN Brandenburg Kapısı'ndaki anma töreninde 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için Türk bayrağına sarılı tabutlar konuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağına sarılı 251 tabut konuldu.
115
Hacıvat inisiyatifi tarafından düzenlenen programda şehit olanların isimleri de tabutların üzerine yazıldı. Üzerinde şehitlerin adının yazılı olduğu tabutlar görenleri duygulandırdı.
215
315
415