Netflix ve YouTube'a Snapchat hamlesi! Uygulama hakkında yeni karar

Popülaritesi her geçen gün düşmeye devam eden Snapchat, aldığı yeni bir kararla rakip uygulamaların önüne geçmek için 'creator shows' sayfasını kullanıcılarına sunacak

İlk olarak 2011 yılında aktif hale gelen ve kısa süre içerisinde dünyanın her yerinde kullanılmaya başlayan Snapchat, son günlerde yaşanan düşüşün önüne geçmek istiyor.

'Keşfet' bölümünde kullanıcılara kısa ve farklı farklı konularda videolar izleten Snapchat, bu bölümü kapatmayı planlıyor. Bunun yerine “Creator Shows” adı verilen özellikle birlikte tanınmış isimlere video hazırlatmayı planlayan Snapchat, kendi orijinal şovlarını farklı bir sayfada gösterme üzerinde çalışıyor.

Ünlü isimler görünecek

Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart ve Serena Williams gibi isimlerin bulunacağı yeni bölümün arayüzü ise kullanıcıların abone olmalarına ve son izledikleri gönderilere göre şekillenecek.

Snapchat tarafında da doğrulanan bu özellik içerisinde ilk aşamada güzellik, kondisyon, dans, moda gibi temalar işlenecek.