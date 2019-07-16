Fener taraftarı üstünü çizmişti! Mehmet Topal'ın yeni takımı belliyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu.

Büyük bir fedakarlık yaparak alacaklarının karşılığını da sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Başakşehir'le görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Resmi teklif aldı

Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.

Mehmet Topal'ın Fenerbahçe kariyeri

Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Valencia'ya giden ve oradan da Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, sarı lacivertli takımda 298 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 24 gol, 25 asistlik performans sergiledi.





Beşiktaş ve Galatasaray da istiyor

Bilindiği gibi Mehmet Topal'ın talipleri arasında Beşiktaş ve Galatasaray da var.





Yuhalandı sahayı terk etmek istedi

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la Kadıköy'de oynanan maçta yaşanan olayları Mehmet Topal adeta önceden hissetmişti. Oyuna 67. dakikada giren Topal, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan kendisini sahaya sürmemesini talep etmişti. Olası bir sıkıntıda gerginlik yaşayacağını hesaplayan Topal bu tahmininde haklı çıktı. Yoğun tepkiyle karşılaştığı Antalyaspor müsabakası, milli oyuncunun Fenerbahçe formasını giydiği son karşılaşma oldu. Sahayı terk etmek isteyen Mehmet, Ersun Yanal ve takım arkadaşlarının çabasıyla oyuna geri dönmüştü.