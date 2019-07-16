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Güney Kore Lideri Moon Jae-in'den Japonya'ya ihracat kısıtlamaları uyarısı

Güney Kore Lideri Moon Jae-in'den Japonya'ya ihracat kısıtlamaları uyarısı

Tokyo’nun ihracat kısıtlamalarının Japonya’ya ekonomik zarar verebileceği konusunda uyarılardan bulunan Güney Kore Lideri Moon Jae-in, alınan bu kararı 'sürpriz' olarak niteledi.

Japonya, 4 Temmuz’da Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almıştı. Güney Lideri Moon Jae-in ise çok geçmeden Japonya'nın bu kararına cevap verdi.

'Akıllıca değil'
II. Dünya Savaşı sırasında bir Japon şirketi için çalışmaya zorlandıklarını söyleyen Güney Korelilerin tazminat talepleri nedeniyle yaşanan diplomatik gerginliklere atıfta bulunan Moon, Japonya’nın tarih ile ilgili ihtilafları ekonomik meselelerle ilişkilendirdiğini belirtti. Bu durumun akıllıca olmadığını söyleyen Moon, eylemin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu vurguladı. 

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Japonya'nın kararını 'sürpriz' olarak niteleyen Moon, Japonya’nın söz konusu hamleyi diplomatik çabalar veya istişareler olmadan tek taraflı olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

'Ekonomik zarar verebilir'
Tokyo’nun ihracat kısıtlamalarının Japonya’ya ekonomik zarar verebileceği konusunda da uyaran Moon, Güney Koreli firmalardan gerekli malzemeler için tedarik zincirlerini çeşitlendirmelerini ya da üretimi yerelleştirmelerini isteyeceğini söyledi.
 
'Ülkemize yapılan bir hakaret'
İhracatı kısıtlanan malzemelerin Kuzey Kore'ye ulaştığı iddiasının kendilerine iletildiğini kaydeden Moon, bunu hükümetlerine yapılmış bir hakaret olarak nitelendirdi. Moon, Seul’un, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uygulamak ve Kore Yarımadası’na barış getirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. 

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