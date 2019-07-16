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Altını olanlar dikkat! Gram haftaya düşüşle başladı

Altını olanlar dikkat! Gram haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan gram altın, haftayı 260,3 liradan tamamladı.

259,4 lira seviyesi

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 259,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılıyor.

Ons altında durum

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.412,9 dolardan işlem görüyor.

1.425 doların direnç konumunda

Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik rakamları, Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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