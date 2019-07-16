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Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye imza attı ülkede olay oldu

Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye imza attı ülkede olay oldu

Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quwaiz, Al Ittihad’ın, Garry Rodrigues’i Fenerbahçe'ye bedelsiz göndermesine isyan etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad’ın Garry Rodrigues için Galatasaray’a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline geldi.

Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

''Bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz''
Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi:

Al İttihad, Rodrigues’i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti. Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60’ına yakın kısmını karşılarsınız!

1 gollük katkısını da komik buldu
Bu şekilde bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir. Bu kesinlikle, yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir. Hukuk Danışmanı, Rodrigues’in 1 gollük katkısını da komik buldu.

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