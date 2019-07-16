Emekli zammı ne zaman hesaplarda olacak! Milyonlarca emeklinin beklediği haber

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak.