Emekli zammı ne zaman hesaplarda olacak! Milyonlarca emeklinin beklediği haber
Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları milyonlarca emekli, dul ve yetim ve 3 milyon memurun alacağı zam oranları belli olmuştu. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren hesaplara yatacak.
12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak.
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28 Temmuz’a kadar sürecek
Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.
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Emekli maaşları ne zaman?
Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor.
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SSK emeklisi için:
Tahsis numarasının son rakamı
-9 olanlara her ayın 17’sinde
-7 olanlara her ayın 18’inde
-5 olanlara her ayın 19’unda
-3 olanlara her ayın 20’sinde
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