Trabzonspor transfer için rotayı Almanya'ya çevirdi

Forvet arayışını sürdüren Trabzonspor, İsveçli Marcus Berg'in Krasnodar'a transfer olmasından sonra alternatif isimler için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Yeni sezon için forvet arayışında olan bordo-mavili kulüp Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki Bosnalı Vedad İbisevic ile temasa geçtiği kaydedildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan yönetim, oyuncuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Alman kulübüne de makul bir bonservis bedeli önerilecek



Ayrıca bonservisi Hannover 96 kulübünde bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan bordo-mavili takımın, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi. Ancak Brezilyalı oyuncunun geçirdiği sakatlıkları da göz önüne alan Trabzonspor cephesi, bu transferde oyuncunun sağlık durumuna göre hareket edecek. Bordo-mavili takımın bir dönem gündemine gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında yer alıyor.



Hannover 96 ile bir sezon daha sözleşmesi olan Jonathas uzun boyu sayesinde hava toplarındaki etkinliği ile biliniyor. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 12 farklı takımda görev yaptı.



Almanya'da daha önce Hoffenheim, Aachen ve Stuttgart'ta oynayan İbisevic Bundesliga'da 315 maçta 120 gol attı ve 49 asist yaptı. İbisevic'in milli forma ile de 83 maçta 28 golü var.