YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 YKS sonuçları bilgisi

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı, yani üniversite giriş sınavı sonuçları bu sene 18 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM AİS üzerinden TC ile sorgulanacak olan YKS sonuçları sonrası üniversite tercihleri ise online olarak 23-29 Temmuz arasında alınacak.

ÖSYM tarafında 3 oturmla yapılan YKS sınavları yani üniversite sınavları sonucu için heyecanlı geri sayım başladı. 2019 YKS sonuçları bu seen 18 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayları erişime açılacak. YKS sınav sonucunu TC numarası ile sorgulayan adaylar için YKS tercihleri yapma süreci başlayacak. YKS tercihleri ise online olarak 23-29 Temmuz arasında alınacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları bu sene 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR: Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS’e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR: YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

YENİDEN YAYINLANACAK KILAVUZ ÖNEM TAŞIYOR: Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.