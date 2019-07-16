Yazın ortasında serin ve yağışlı hava! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yağışlar perşembeye kadar devam edecek

Serin ve yağmurlu havayı en yoğun hisseden illerden biri de İstanbul oldu. Geride bıraktığımız perşembe gününden bu yana yağmurlu havanın etkisinde olan İstanbul'da, yağışlar 18 Temmuz'a kadar devam edecek.