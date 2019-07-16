Yazın ortasında serin ve yağışlı hava! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Yazın en sıcak ayı Temmuz'da yağmurlu ve serin havanın etkisi altında olan İstabul'da, yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek.
Yağışlar perşembeye kadar devam edecek
Serin ve yağmurlu havayı en yoğun hisseden illerden biri de İstanbul oldu. Geride bıraktığımız perşembe gününden bu yana yağmurlu havanın etkisinde olan İstanbul'da, yağışlar 18 Temmuz'a kadar devam edecek.
Diğer illerde hava durumu
Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Karadeniz'de kuvvetli yağış
Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle, Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.