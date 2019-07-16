Rusya’dan AB’ye Türkiye'ye yaptırım tepkisi!

Rusya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, tek taraflı yaptırım kararlarının uluslararası hukuk normlarına ve BM Güvenlik Konseyi prosedürlerine aykırı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yaptırım kararı almasına Rusya tepki gösterdi. Moskova, AB'nin yaptırım kararını yanlış bulduğunu duyurdu.

Moskova yaptırım kararına karşı çıkıyor

Dün gece İzvestiya gazetesine özel demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova'nın yaptırım kararına karşı çıktığını söyledi.Tek taraflı yaptırım kararlarının uluslararası hukuk normlarına ve BM Güvenlik Konseyi prosedürlerine aykırı olduğunu söyleyen Gruşko, "Ayrıca bu tür tek taraflı yaptırımlar istenen amaca hizmet etmiyor" dedi.

Pozisyonların daha da radikalleşmesine neden oluyor

Gruşko, "Tam tersine pozisyonların daha da radikalleşmesine neden oluyor. Aksine biz, çözülememiş sorunlar olduğunda herkesin, çözüm yolunda siyasi süreci daha da karmaşıklaştırmak da dahil, durumu ağırlaştırabilecek hareketlerden kaçınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs çağrısı

İzvestiya gazetesi, Gruşko'nun bu açıklamalarına rağmen, Rusya'nın daha önce yaptığı resmi açıklamada Türkiye'nin arama çalışmalarından duyduğu kaygıyı dile getirdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kuzey Kıbrıs'ın doğusuna ulaşmasının ardından, Rusya "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmemesi" çağrısı yapmıştı.