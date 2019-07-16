Kadına saldırdı! İngiltere'de lastik tulumlu sapık her yerde aranıyor

İNGİLTERE, Somerset'te siyah latex tulum giyen sapık, genç kadına saldırdı. Saldırganın fotoğrafını çekmeyi başaran kadın, kaçarak sapığın elinden kurtuldu.
Polis, adamın bulunması için fotoğrafı yayınlayıp yardım istedi.
İngiltere Somerset'te bir kadın, yolda yürürken lastikten tulum giymiş bir adamın saldırısına uğradı. Tuhaf sesler çıkaran adamın üzerine atladığını söyleyen kadın, kaçarken sapığın fotoğrafını çekmeyi başardı.
Sapığın korkunç görüntüsü
Saldırıya uğrayan 20'li yaşlardaki kadın, olaydan çok etkilendiğini, gözünü ne zaman kapatsa adamın korkunç görüntüsünün önünde belirdiğini söyledi.
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