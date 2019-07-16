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Denizlispor Hadi Sacko'ya kavuştu

Demirören Haber Ajansı
Denizlispor Hadi Sacko'ya kavuştu

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, daha önce prensipte anlaştığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Hadi Sacko'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı ekip, bonservisi İngiltere'de Leeds United'da bulunan ve transferi için yoğun çaba harcadığı Malili futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yönetim, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen kanat oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. Sacko geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla 15 karşılaşmada 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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