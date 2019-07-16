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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk kazayla annesini vurdu

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk kazayla annesini vurdu

SAMSUN 'un İlkadım ilçesinde 16 yaşındaki çocuk dışarıda bulduğu silahı evde kurcalarken 41 yaşındaki annesini boynundan kazayla vurarak ağır yaraladı. 

Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda  41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı. 

Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.'yı 16 yaşındaki oğlu B.A.'nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi. 

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