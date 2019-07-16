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Çavuşoğlu'ndan S-400 ve yaptırımlara ilişkin çarpıcı açıklamalar!

Çavuşoğlu'ndan S-400 ve yaptırımlara ilişkin çarpıcı açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devam eden S-400 sevkiyatlıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aldığımız sistem NATO sistemine tehdit oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.  

Çavuşoğlu AB'nin yaptırımlarına ilişkin "ciddiye almaya gerek yok basit şeyler" diye konuştu.

Üsküp'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok"

-Aldığımız S-400 sistemi NATO sistemlerine F-35 dahil bir tehdit oluşturmuyor. Tamamen bizim kontrolümüzde olacak bir sistemdir. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Zaten bitmiş bir anlaşma. Artık teslim süreci de başlamıştır.

AB'nin yaptırım kararı

-Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bankaya tavsiye vermesi AB'nin başka bir çelişkisi. Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar. Rum Kesimini tatmin etmek için alınmış kararlar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır. Dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz.

"Dördüncü gemiyi de göndereceğiz"

-Doğu Akdeniz'de faaliyetlerimizi artıracağız. Dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın. Rum kesimini muhatabı KKTC'dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar.

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