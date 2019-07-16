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SD kart kullananlara müjde! Dünyanın en hızlı kart okuyucusu geliyor

SD kart kullananlara müjde! Dünyanın en hızlı kart okuyucusu geliyor

JAPONYA merkezli teknoloji şirketi Sony, fotoğrafçılara yönelik geliştirdiği dünyanın en hızlı SD kart okuyucusu MRW-S3'ü satışa sunmaya hazırlanıyor.

Sony'nin merakla beklenen SD kart okuyucusu, UHS-II, SD ve microSD kartları okuyabilen MRW-S3, 300 MB/saniye okuma hızı sunuyor ve USB-C SD portu üzerinden 100 watt’a kadar da güç sunabiliyor.

Cihaz, üzerinde bulunan HDMI portu sayesinde 4K videoları 30 kare saniye hızında oynatabiliyor. Toplam ağırlığı 95 gram olan ürün, bünyesinde üç adet USB-C, bir adet HDMI (4K 30 fps) ve bir adet de USB-A portunu barındırıyor.

sd kart

Fiyatı ne kadar olacak?
IP68 serfikasına sahip olması nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklı olan Sony MRW-S3, sonbahar aylarında satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise henüz belli değil. 

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