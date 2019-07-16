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Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 12.1, ocak-haziran döneminde ise 78.6 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı ve yılın ilk altı aylık dönemindeki bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.  Merkezi yönetim bütçesinde, haziran ayında 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde 78,6 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 55,5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,5 azalarak 67,5 milyar lira oldu.

Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 403 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,5 artışla 481,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, haziranda 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 78,6 milyar lira açık verdi.

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