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Türkiye NATO'dan çıkıyor mu Rusya'dan gündeme bomba gibi düşecek iddia

Türkiye NATO'dan çıkıyor mu Rusya'dan gündeme bomba gibi düşecek iddia

Rusya'dan alınan S-400'lerin sevkiyatının başlaması dünyada da yankı buldu. Sevkiyat ABD ve Türkiye arasında ipleri gerdi. S-400'lerin sevkiyatı sonrası çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı. Bunların en dikkat çekenini ise Rusya Liberal Demokrat Partisi iddia etti.

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sırasında NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söylediğini ileri sürdü.

Sputnik’te yer alan habere göre; Telegram’da açıklama yapan Jirinovski “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iki kez görüştüm. Bana bizzat Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi. AB üyesi olmak istiyorlar, ancak kabul edilmiyorlar. Talepleri birbiri ardına yerine getiriyorlar ancak alınmıyorlar. NATO’ya ise ilk kabul edilenlerden oldular, zira bulundukları bölge Rusya’ya karşı eylemler için uygun” ifadelerini kullandı.

Jirinovski, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte Belarus ve Gürcistan’la olandan daha iyi hale gelebileceğini ifade etti.

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