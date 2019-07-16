S-400'ler İsrail'i rahatsız etti! İsrail uydusu konumlarını ve görüntülerini paylaştı

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek. Bu kapsamda 8 uçakla gönderilen parçalar güvenli hangarlara yerleştiriliyor. S-400 hava savunma sisteminin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.