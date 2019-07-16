S-400'ler İsrail'i rahatsız etti! İsrail uydusu konumlarını ve görüntülerini paylaştı
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 11. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne iniş yaptı. İsrail S-400'lerin konumunu paylaştı.
Türkiye, Amerika'nın tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye'nin gücüne güç kattı. Sevkiyat, 2020 yılının Nisan ayına kadar sürecek.Bu durum sadece ABD'de değil, İsrail'de de paniğe neden oldu.
S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek. Bu kapsamda 8 uçakla gönderilen parçalar güvenli hangarlara yerleştiriliyor. S-400 hava savunma sisteminin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.
İsrail konumlarını paylaştı
İsrail'e ait Imagesatintl uydusu, Rusya'nın Türkiye'ye gönderdiği S-400 parçalarının Ankara'daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı.