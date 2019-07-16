Türk gemisine saldırı! Korsanlar 10 mürettebatı rehin aldı

NİJERYA açıklarında korsanlar, 18 mürettebatı bulunan Türk yük gemisi Paksoy 1'deki 10 Türk denizciyi rehin aldı.

Rehinelerin bırakılması için diplomatik girişimler yapılsa da henüz haydutlarla iletişim sağlanamadı.

Diplomatik girişimlerde bulunuldu

Kadıoğlu Denizcilik'ten bir yetkili, olayı dün öğrendiklerini söyledi. Firma yetkilisi 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişinin rehin alındığını söyledi. Rehinelerin serbest bırakılması için bir dizi diplomatik girişimlerde bulunulduğunu söyleyen firma yetkilisi, henüz korsanlarla iletişim kurulamadığını söyledi.

Yaralanma ve can kaybı yok

Firma yetkilisi, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini de aktardı. Firmanın açıkladığı bilgiye göre, rehin alınma esnasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Konu hakkında diplomatik girişimlerin devam edildiğini belirten firma yetkilisi, her türlü bilgi kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.