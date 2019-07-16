Elif Elmas Fenerbahçe'den ayrılmak için sayıyor

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Marko Rog’u Eintracht Frankfurt’a sattıktan sonra Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı kadrosuna katacak.

Elif Elmas için Fenerbahçe’yle 15 milyon artı 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşan Napoli, Marko Rog’u Eintracht Frankfurt’a satıyor.

İtalyan basını Elif’i transfer edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan Napoli’nin Hıravat oyuncu Rog konusunda Almanlarla anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Rog’un gitmesiyle Elif açıklaması gelecek.

Diğer taraftan Galatasaray’ın eski golcüsü Goran Pandev, vatandaşı Elif Elmas hakkında övgü dolu sözler kullandı.