Kılıçdaroğlu'dan AB'ye çok sert Doğu Akdeniz tepkisi! Sen önce bize verdiğin sözü tut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasını çok sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ''haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye’ye karşı çifte standart uygulamıştır.' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmasını kabullenemeyerek yaptırım uygulama seçeneğine giden AB vardı.

Kılıçdaroğlu ''kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklar, sen önce bize verdiğin sözü tut'' diyerek tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Doğu Akdeniz’deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye’ye karşı çifte standart uygulamıştır.

''Bu topraklarda değeri yoktur''

Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklar, sen önce bize verdiğin sözü tut. Siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. KKTC’yi hangi gerekçe ile aldınız? Ne yaparlarsa yapsınlar AB çifte standarttan vazgeçmediği sürece bu topraklarda değeri yoktur. AB’de görüştüğüm en yetkililere söyledim. Çifte standart uygulamaya da devam ediyorlar.

15 Temmuz gündemi

"Öncelikle bir konu üzerinde duralım. 15 Temmuz darbe girişimi. Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile gelirse gelsin darbecilere karşı çıkacağız. Türkiye'nin güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Hiç kimse, hiçbir grup 'Ben Anayasa değişikliğinin dışında kaldım' demeyecektir.

Anayasa kitapçığını eline aldığında bu Anayasa korunmalı diyeceği bir Anayasa'ya ihtiyacımız var. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hepimiz zarar gördü. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesi gerek.

15 Temmuz'da başarılı olsalardı herhalde başbakan, bakan adayları vardı. Nerede bunlar? Baklavacıyı, işçiyi, akademisyeni buldun ama en güçlü adamları bulamadın. Kim engel? 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için bizim de verdiğimiz önerge ile komisyon kuruldu.

Ama araştırma komisyonu karanlık noktaları ortaya çıkarmak için 'Erken bitirin' talimatı geldi. Kim destek verdi bunlara? Türkiye'de kimlerdi bunlar. İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na Erdoğan'ın talimatı ile gelmedi. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı... Neden gönderilmedi? Bunu bilmiyoruz. FETÖ'ye karşıyız, darbeye, darbe girişimine karşıyız doğru. Özendirenler kim?"

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmalıdır

15 Temmuz darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidimiz var. Kanlarını canlarını verdi bizim için. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmalıdır. Derhal hem de.

15 Temmuz darbe girişimi cumhuriyetin değerlerine karşı yapılmış bir saldırıdır.