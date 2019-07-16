HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun ismini veriyor

Caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992 yılında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almış doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı. Karar büyük tepki çekti. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniye ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu'nun İslam'la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı.