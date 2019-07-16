HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun ismini veriyor
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararı aldı. Karar kentte tepkilere neden oldu.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez Sur ilçesinde yeni açılan bir caddeye Diyarbakır'ın yanı sıra çoğu Anadolu şehrinin fethinde en etkin kişi olarak tanınan İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adını verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince caddenin isminin değiştirilmesi için 19 Haziran'da meclis kararı alındı.
Caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992 yılında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almış doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı. Karar büyük tepki çekti. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniye ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu'nun İslam'la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı.
MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, İyaz Bin Ganem'in adının caddeye verilmesinin hazmedilemediğini, isim değişikliği yapılmasının tüm Müslümanlara büyük hakaret olduğunu dile getirdi.
HÜDA PAR İl Başkanı Sabri Aktaş, belediyeciliğin ideolojik değil, hizmet odaklı olması gerektiğini, HDP'nin, halkın ve toplumun faydasına olan hizmetler yapmak yerine ideolojik belediyecilik yaptığını söyledi.