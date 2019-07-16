İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşları İBB adının kullanılarak para toplandığı dolandırıcılık yönetemlerine karşı uyardı. Dolandırıcılık yöntemlerine yenlerinin eklendiğini söyledi.

Daha önce İBB veya yöneticilerinin adı kullanılarak; 'Kimsesizler yararına', 'Ramazan yardımı', 'Deprem Araştırmaları için AKOM adına', 'Seyyar işgaliye izni' ve benzeri konularda vatandaşlardan para toplama amaçlı dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklendiğinin öğrenildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İBB'nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor. Bu konuda Beyaz Masa'ya yapılan ihbar ardından başlatılan incelemede; vatandaşlarımıza, 2B arazileri ile ilgili 'kendileri adına' kadastro işlemi başlatılacağı belirtilerek, sahte mail hesabı açıldığı ve para talep edildiği anlaşılmıştır. İBB'nin, 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arz etmektedir. Gerekli durumlarda İBB Beyaz Masa'dan bilgi alınmalıdır."