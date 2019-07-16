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Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye 1000 lira ödeme ne zaman?

Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye 1000 lira ödeme ne zaman?

Yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak.

Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini 5-9 Ağustos tarihleri arasında alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.

Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi?
2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

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Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman hangi ayda?
Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman hangi ayda?
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