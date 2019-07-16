Fatih Terim istedi yıldız isim kıymete bindi

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri için Fulham’a bir sezon kiralama bedeli olarak 1.5 milyon önerdi.

Galatasaray'da geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye’nin dönmesi ve Fernando Reges’in satılmasıyla orta sahasında boşluk yaşayan sarı-kırmızılı kulüp transferde önceliğini bu bölgeye vermişti.



Sarı-kırmızılıların gündemindeki Jean Michael Seri, dev kulüplerin de radarına girdi. Premier Lig’den düşen Fulham’ın Fildişi Sahilli yıldızına İtalya’nın Milan ve Roma takımları talip oldu. Galatasaray Afrikalı oyuncuyu kiralamak için geçtiğimiz günlerde fiyat yükseltmişti. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Fulham’a 1,5 milyon avro, Seri’ye de 2,5 milyon avro teklif etmişti. İngiliz ekibi sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye alırken, başka kulüplerin de talip olması gelecek cevabı geciktirdi.







İngiltere'den ayrılmak istiyor

İngiliz basınından Express’in haberine göre, Fulham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcuyla Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace da talip. Ancak oyuncu Ada’da kalmak istemiyor. Seri’nin menajeri Franklin Mala, transfer için Roma ile görüştüklerini doğrularken Milan’ın da oyuncuyu istediğini söyledi.



Talipleri çok

Öte yandan Napoli ve Inter’in de Seri’nin durumunu takip ettiği öne sürüldü. Nice forması giydiği dönemde Barcelona’yla sık sık adı geçen 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında Fransız ekibinden Fulham’a 30 milyon avroluk bedelle transfer olmuştu. Fildişi’nin efsanesi Didier Drogba ise Seri’ye Galatasaray’ı tercih etmesi için telkinlerde bulunuyor.