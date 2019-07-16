Ömer Çelik CHP'ye ateş püskürdü: Cumhurbaşkanını hedef almak siyasi bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında Meclis'teki 15 Temmuz Özel Oturumu'nda FETÖ sözleriyle gerginliğe imza atan CHP'li Özkoç ile ilgili "Cumhurbaşkanını hedef almak siyasi bir sabotajdır" dedi.

Çelik toplantıda dün TBMM'de konuşan CHP Sözcüsü Engin Özkoç'u eleştirdi.

"CHP Sözcüsü talihsiz bir açıklama yaptı" ifadelerini kullanan Çelik, "bu siyasi bir sabotajdır" diye konuştu.

Çelik, "Diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Çıkarılsın. Meclis'in her araştırması kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir." sözleriyle sert bir şekilde eleştirdi.

Çelik, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız öldürülmek istenirken kimlerin önünde tankların çekilerek yol vererek onların oradan güvenli bir şekilde geçmesi mümkün olmuştur." sorusunu yöneltti.

Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sistematik sabatoja imza attılar"

-O gece yüce Meclis'te bütün partilerden milletvekilleri vardı. CHP'den de milletvekilleri vardı onları tenzih ediyorum ama Genel Başkanlarının ve sözcülerinin sistematik olarak bu sabatoja imza attıklarını görüyoruz.

"60 darbesinde de bunu yaptılar"

-Cumhurbaşkanı'nı hedef almak sabotajdır. Üç yıl geçmiş Avrupa Birliği halen adını koyarak darbecileri kınamıyorlar. CHP'nin temel siyasi anlayışı budur katille kurban arasında yer değiştirme siyasetidir. 60 darbesinde de bunu yaptılar. Şunun adının net bir şekilde koyulması gerekir. Diktatörlerin özelliği tankın topun arkasına saklanırlar, halktan korkarlar. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atarak halkla bir araya gelmiştir.

"Diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın"

-Bütün bu şaşırtma siyasetine en güzel cevap o büyük milletimizle buluşma oldu. FETÖ'yle mücadele kararı Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde alınmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef almak bizce neye hizmet ettiği açıktır. Yargıya çağrı yaparak bize yargı vesayeti oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Çıkarılsın. Meclis'in her araştırması kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir.

15 Temmuz gecesi

-MİT TIR'ları hadisesine kimler destek vermiştir. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız öldürülmek istenirken kimlerin önünde tankların çekilerek yol vererek onların oradan güvenli bir şekilde geçmesi mümkün olmuştur. Kimseyi suçlamıyoruz ama herkesin önünde hesap vermesi gereken kişinin millete verecek bir sözü yok mudur?

"20 Temmuz'a darbe diyorlar"

-Sanki bu kadrolaşma AK Parti döneminde başlamıştır. Orgeneraller var atılan, bir orgeneral kaç yılda yetişiyor. 15 Temmuz'un ruhunu sabote edecek bir faaliyete girdiler. 20 Temmuz'a darbe diyorlar. Bu ihtiyaç duyulmuştur. Eleştirileri olabilir, yanlış yapılan varsa düzeltilecektir. Siyasi eleştiriyle, siyasi sabotaj arasında fark vardır. FETÖ'nün tavrını siyaset diliyle sürdüren bir tutumun hiçbir şekilde meşruiyeti yoktur. Darbeye karşı çıkıyorlar bu iyi bir şey çünkü ömürlerini 1960 darbesini meşrulaştırmaya adadılar. Şimdi bütün darbelere karşı çıkıyorlar.

AB'nin yaptırım kararı

-Avrupa Birliği'nin bu davranışları bölünmeyi derinleştirmekten başka sonuç doğurmayacaktır. Bu yaptırımların Türkiye'ye hiçbir etkisi olmayacaktır. Kıbrıs konusunda da AB tarafsız olma vasfını kaybetmiştir. Burada ortaya koydukları dayanışma tipik bir mahalle dayanışmasıdır. Rum kesiminin Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak korunması durumunda Türkiye'nin yapacağı şey vites yükseltmek olacaktır.

Erdoğan-Şimşek görüşmesi

-Cemil beyin ne kastettiğini Cemil beye (Çiçek) sormak gerekir. En son milletvekilleriyle bir araya geldiğimiz toplantıda da arkadaşlarımızın değerlendirmeleri ele alındı. Mehmet Şimşek değerli bir arkadaşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kime randevu verip vermediğini biz bilemeyiz. Onu özel kalemi bilecektir. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmenin içeriğini bilemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanının geniş yelpazede bizimle görev yapan arkadaşlarla görüştüğünü biliyorum ama kiminle görüştüğünü Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi tarafından bilinir.