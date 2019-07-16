Gökhan Özoğuz-Nedim Şener tartışması alevleniyor! Halisdemir'in afişini paylaştı

"Türk askeri biliyor"

Özoğuz’un paylaşımına Nedim Şener, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu…" diye yanıt verdi.