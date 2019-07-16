Gökhan Özoğuz-Nedim Şener tartışması alevleniyor! Halisdemir'in afişini paylaştı
Sanatçı Gökhan Özoğuz ile gazeteci Nedim Şener'in '15 Temmuz' tartışması devam ediyor. Özoğuz, son olarak Ömer Halisdemir'in afişini "Bakın Nedim bey Türk askeri böyle resmedilir." diyerek paylaştı.
Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz afişlerinde yer alan askerlerin tüm askerleri temsil ettiğini belirten Özoğuz, sosyal medya hesabında, “Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın” ifadesini kullandı.
"Türk askeri biliyor"
Özoğuz’un paylaşımına Nedim Şener, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu…" diye yanıt verdi.
"Hayrola evladım derken?"
Özoğuz ise Şener’in bu yanıtına karşılık olarak şu kelimeleri kullandı: Sayın Nedim Bey; hayrola evladım derken? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım.
"Darbeci askerler diye yazacaksın oraya"
Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarını zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan darbeci askerler diye yazacaksın oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!