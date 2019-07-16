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Avrupa'da ölümlerin sebepleri açıklandı! En çok hangi hastalıklar ölüme götürdü?

Avrupa'da ölümlerin sebepleri açıklandı! En çok hangi hastalıklar ölüme götürdü?

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında "kalp krizi" ve "felç"in geldiği tespit edildi.

Araştırmanın başında 2016'da birlik genelinde 5,1 milyon kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Yine aynı araştırmaya göre hayatını kaybedenlerin yüzde 33'ü 75 yaşından küçük kişilerden, yüzde 29'u 75-85 yaşındakilerden  ve yüzde 38'i de 85 yaş üstündekilerden oluştu. 

AB genelinde ölümlerin yüzde 5'i trafik kazaları ve dış faktörlerden kaynaklandı. 


En fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar, yüzde 36 ile kalp krizi ve felç olarak sıralanırken bunu yüzde 26 ile kanser takip etti. 

En yüksek Bulgaristan, en düşük İspanya
Ölüm oranı en yüksek AB ülkesi Bulgaristan olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Letonya, Romanya, Litvanya ve Macaristan takip etti. 

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En düşük ölüm oranına sahip ülkeler ise İspanya, Fransa, İtalya, Malta ve  Lüksemburg olarak sıralandı.

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