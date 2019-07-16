Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'tan sıcak temas açıklaması: Kaybedecek olan Güney Kıbrıs'tır

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ile ilgili “Sıcak çatışmadan en fazla Güney Kıbrıs korksun. Herhangi bir gerilim veya Allah korusun, çatışma durumunda esas kaybedecek olan Güney Kıbrıs'tır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildiğini öğrendik, kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar'ın Doğu Akdeniz'de son dönemde gerginliğin artmasıyla ilgili yaptığı konuşmanın ilgili kısmı şöyle:

"Türkiye'ye sonuna kadar güveniyoruz"

Onun da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti dünyanın 16'ncı dev bir ekonomisidir. Türkiye Cumhuriyeti bu konularda kararlılığını göstermektedir. Birileri bir şey dedi diye, biz haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz çünkü biz onurlu bir milletiz. Bu onurlu millete yakışan hakkını aramaktır. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar güvenmektedir.

"Güney Kıbrıs korksun"

Burada gerilimden bahsedilmektedir, sıcak bir çatışma olabilir mi diye birtakım şeyler gündeme zaman zaman geliyor. Sıcak çatışmadan en fazla Güney Kıbrıs korksun. Herhangi bir gerilim veya Allah korusun, çatışma durumunda esas kaybedecek olan Güney Kıbrıs'tır. Bunun hesabını da onlar herhalde gayet iyi yapıyorlar. Bizim Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve yöneticilerine olan güvenimizi bir kez daha buradan ifade ediyorum. Bu süreç gerçekten iyi yönetilmektedir.