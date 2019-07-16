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Lecce, Burak'ı almak için İstanbul'a geldi! İşte bomba görüntüler

Demirören Haber Ajansı
Lecce, Burak'ı almak için İstanbul'a geldi! İşte bomba görüntüler

Lecce yönetimi Burak Yılmaz için İstanbul'a gelirken Beşiktaş ile görüşüp tekliflerini iletti. Burak Yılmaz'ın menajeri ile Lecce'nin yöneticileri görüntülendi.

İtalya'nın Lecce Kulübü, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor. Serie A ekibi yöneticilerinin bu transferin gerçekleşmesinde en büyük kozları menajer Özkan Doğan.

Daha önce İtalya'dan Sneijder'i, Mario Gomez'i ve Eto'yu getirdigi için İtalya'da güçlü bağlantıları bulunan ve bu konuda güven duyulan isimlerin başında gelen Özkan Doğan, Lecce yöneticileri ile Beşiktaş kulüp binası girişinde görüntülendi.

3 yıllık mukavele teklifi yapılacak
Lecce Yönetimi Burak için İstanbul'a gelirken Beşiktaş ile görüşüp tekliflerini iletti. Özkan Doğan ve Lecce CEO'su Mauro Meluso ile Alessandro Alberti Beşiktaş Yönetimi'ne Burak konusunda ırsarlı olduklarını belirtip resmi tekliflerini sunarken, golcü futbolcuya da 34 yaşında olmasına rağmen 3 yıllık mukavele teklifi yapılacak.



Beşiktaş bırakmak istemiyor
Lecce, 2.500.000 Euro net maaş teklif etmeye hazırlanırken Beşiktaş Kulübü golcü ismi bırakmak istemiyor. Ancak edinilen bilgilere göre Burak'ın kulüpten alacakları da bulunuyor. İlerleyen yaşında 3 yıllık garanti teklif almak milli futbolcunun bu transfere sıcak bakmasına sebep oluyor.



Beşiktaş'a 1,5 milyon euro
Lecce'nin Beşiktaş'a önerdiği bonservis bedeli ise 1.5 milyon euro. İstanbul'da yapılan görüşmede İtalyanlar Burak'tan asla vazgeçmeyeceklerini bildirirken bir kaç gün içinde bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

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