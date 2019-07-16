HABER /  GÜNCEL

HDP S-400'lerden rahatsız oldu! Pervin Buldan'dan olay sözler

HDP S-400'lerden rahatsız oldu! Pervin Buldan'dan olay sözler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında dünyanın gündeminde yer alan S-400'lerin alımını eleştirdi.

Rusya'dan satın alınan S-400'leri gereksiz bulan Pervin Buldan, Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacının olmadığını söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemeleri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yoktu

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.Yargı paketi yerine S-400 paketinin getirildiğini belirten Buldan, şunları kaydetti:

Türkiye ittifakı' dedikleri aslında S-400 ittifakıdır

"Ülkenin ihtiyacı acil adalet, demokrasi ve barış iken siyasi iktidar, halkın kaynaklarını savaş araç ve gereçlerine harcamaktadır. Tekçi iktidar kendi rejimini ve koltuğunu sağlama almak için S-400 işine girdi. 'Türkiye ittifakı' dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Faşizmin ihtiyacı S-400'dür. Ülkenin ve halklarımızın ihtiyacı ise gerçek demokrasi, barış ve özgürlüklerdir"

ÖNCEKİ HABERLER
MSB: 153 mayın ile EYP ve 177 mağara ve sığınak imha edildi
MSB: 153 mayın ile EYP ve 177 mağara ve sığınak imha edildi
30 Ağustos hangi gün 2019 Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mı
30 Ağustos hangi gün 2019 Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mı
Tır şoförü motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı
Tır şoförü motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı
Claudio Taffarel Galatasaray’dan ayrılıyor
Claudio Taffarel Galatasaray’dan ayrılıyor
Lecce, Burak'ı almak için İstanbul'a geldi! İşte bomba görüntüler
Lecce, Burak'ı almak için İstanbul'a geldi! İşte bomba görüntüler
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 YKS sonuçları bilgisi
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 YKS sonuçları bilgisi
Yorumlar