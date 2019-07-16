HDP S-400'lerden rahatsız oldu! Pervin Buldan'dan olay sözler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında dünyanın gündeminde yer alan S-400'lerin alımını eleştirdi.

Rusya'dan satın alınan S-400'leri gereksiz bulan Pervin Buldan, Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacının olmadığını söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemeleri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yoktu

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.Yargı paketi yerine S-400 paketinin getirildiğini belirten Buldan, şunları kaydetti:

Türkiye ittifakı' dedikleri aslında S-400 ittifakıdır

"Ülkenin ihtiyacı acil adalet, demokrasi ve barış iken siyasi iktidar, halkın kaynaklarını savaş araç ve gereçlerine harcamaktadır. Tekçi iktidar kendi rejimini ve koltuğunu sağlama almak için S-400 işine girdi. 'Türkiye ittifakı' dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Faşizmin ihtiyacı S-400'dür. Ülkenin ve halklarımızın ihtiyacı ise gerçek demokrasi, barış ve özgürlüklerdir"