Acı bekleyiş! 2 ay önce oğlu kaybolan baba gözyaşlarına hakim olamadı
ANTALYA 'da kanyonun dibinde bulunan ceset, bölgede arama yapan ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda çıkartılabildi. 2 aydır oğlu kayıp olan baba çalışmaları gözyaşları eşliğinde izledi.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'ndaki kanyonun dibinde bulunan kimliği belirsiz ceset bölgede arama yapan ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda çıkartılabildi. Kalabalık bir kuş sürüsünün havalandığını bölgeye giden ekipler kimliği belirsiz erkek cesediyle karşılaştı.
Cesedin yaklaşık 2 ay önce en son bu bölgede telefon sinyali alınan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız’a ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen baba İhsan Yıldız ise çalışmaları endişeli gözler ve zaman zaman gözyaşları içinde izledi.
Dün Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri geldi.
Cesedin yerini tam bilmeyen ekipler tahmini bölgeye 150 metrelik sarp ve dik kayalık alandan inmek için çalışma başlattı.