Acı bekleyiş! 2 ay önce oğlu kaybolan baba gözyaşlarına hakim olamadı

Cesedin yaklaşık 2 ay önce en son bu bölgede telefon sinyali alınan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız’a ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen baba İhsan Yıldız ise çalışmaları endişeli gözler ve zaman zaman gözyaşları içinde izledi.