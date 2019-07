Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Biz kendisine on adım atarız

142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kendisi demokratikleşme konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız" çağrısı yaptı.

Demirtaş'ın dava duruşması Ankara Sincan Hapishane kampüsünde görülüyor. SEGBİS sistemi aracılığıyla Edirne Kapalı Hapishanesi'nden duruşmaya katılan Demirtaş, mahkemenin kendisini hukuka aykırı şekilde tutuklu olarak yargıladığını söyleyerek, "Beni Yunanistan sınırından öteye bıraksanız, kaçmam. Bizi buraya atanlardan hesap sormak için gelirim" dedi.

"Biz de kendisine on adım atarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Demirtaş, "Kendisi demokratikleşme konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız" diye konuştu.

Demirtaş'ın ifadesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün, 'Bize bir adım atana biz on adım atarız' dedi. Neyle ve kimle ilgili söylemiş olursa olsun. Kendisi demokratikleşme konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız. CHP, İyi Parti, MHP başta olmak üzere Parlamento dışındaki partiler de dahil, demokratikleşme ve barış konusunda inisiyatif üstlenirlerse biz onlara da on adım atarız. HDP de ben de seçmenlerimiz de, kim ki demokrasiden yana tutum alırsa onun yanında yer alma konusunda kararlı olacağız. Bütün partileri de dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Biz ne Cumhur İttifakının ne de Millet İttifakının parçası değiliz. Demokrasinin yanındayız. Kim ki demokrasi konusunda samimi, ciddi, somut, hızlı adımlar atar ve yanında durursa biz seçmenlerimizle birlikte, o anlayışın gelişmesi için oraya doğru on adım atarız.