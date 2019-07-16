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Fenerbahçe'nin Konoplyanka bombasını Almanlar patlattı

Fenerbahçe'nin Konoplyanka bombasını Almanlar patlattı

Alman medyası, Schalke tarafından gözden çıkarılan ve Fenerbahçe'nin Konoplyanka için 3 milyon Euro’luk bir teklif sunduğunu yazdı.

Son olarak Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild sarı lacivertlilerin Konoplyanka transferi için Schalke 04 ile gerçekleştirdiği görüşmelerde mesafe kat ettiğini yazdı.

Bild haberinde, yıldız oyuncunun artık Schalke tarafından kadroda düşünülmediğini ve Fenerbahçe'nin Konoplyanka için 3 milyon Euro’luk bir teklif sunduğunu ileri sürdü.

Görüşmeler hızlandırıldı
Gazete haberin detayında, Fenerbahçe'nin skor üretecek bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu ve oyuncunun menajeri ile görüşmelerin hızlandırıldığını iddia etti.
 
Teklife 'evet' denildi
Bununla beraber Schalke yönetiminin bu teklife prensipte 'evet' dediği son teknik detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamaların yapılmasının beklendiği ileri sürüldü.

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