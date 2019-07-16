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Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Saadet Partisi çağrısı

AK Parti eski kurucularından Abdüllatif Şener katıldığı televizyon programında yeni parti kuracak isimlere Saadet Partisi'ne katılın çağrısında bulundu.

Abdüllatif Şener TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programında yeni parti iddiasıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı yaptı. 

Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orda burda dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burda düzgünce siyaset yapsınlar. Ama yok biz ayrı bir kulvarda ayrı bir parti kuracağız diyorlarsa, kurmaları faydalıdır gerçekten'' dedi. 

Yine felaket tellallığı yaptı

Programda yine her zamanki gibi felaket tellallığı yapan Şener; ''Ülke felakete gidiyor. Dış politika berbat, içerde ayrıştırmayı bu hükümet derinleştiriyor, kin ve nefret duygularını vatandaşın birbirine karşı tahrik ediyor.  Siyasi partileri birbirine uzlaşmaz yapılarmış gibi anlatmaya çalışıyor, kendi seçmeninin kafasına bunu sokmaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

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