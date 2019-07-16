Dışişleri'nden kaçırılan Türk gemisi ile ilgili kritik açıklama: Tema Limanı'na çekildi

Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da korsanların alıkoyduğu Türk gemisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tema Limanı'na çekilmiş olup Nijerya ve Gana ile temasa geçildi" denildi.

Nijerya açıklarında korsanlar, 18 mürettebatı bulunan Türk yük gemisi Paksoy 1'deki 10 Türk denizciyi rehin almıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Gerekli girişimlerde bulunulmaktadır"

Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.