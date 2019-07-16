Claudio Taffarel Galatasaray’dan ayrılıyor

Claudio Taffarel, uzun yıllardır formasını terlettiği ve kaleci antrenörü olarak hizmet ettiği Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı. Brezilyalı antrenör, sadece Brezilya Milli Takımı ile çalışacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Claudio Taffarel, uzun yıllardır formasını terlettiği ve kaleci antrenörü olarak hizmet ettiği Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı.

Brezilyalı antrenör, sadece Brezilya Milli Takımı ile çalışacak. Claudio Taffarel'in ailesine daha yakın olabilmek adına bu kararı aldığı ortaya çıktı.

Brezilya'nın ve Galatasaray'ın efsanesi

53 yaşındaki Claudio Taffarel bugüne kadar 105 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'nda da kaleci antrenörlüğü yapıyor. 3 yıl Galatasaray formasını terleten Brezilyalı eski file bekçisi, sarı kırmızılı kulüpte 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 1'er kez UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.