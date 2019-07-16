Fatih Altaylı'nın 'Mehmet Şimşek' iddiası kulisleri hareketlendirdi

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın 'birlikte hareket edelim' teklifine Mehmet Şimşek'in "Bana bir yıl süre verin. Çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem.” diyerek cevap verdiğini iddia etti.

23 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti'den istifa eden Ali Babacan gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yeni parti hazırlığı için kolları sıvayan Babacan'ın ekibinde kimlerin yer alacağı merak konusu oldu.

Babacan'ın partisinde yer alacağı iddia edilen Eski Bakanlardan Mehmet Şimşek'le ilgili şaşırtıcı kulis haberini gazeteci Fatih Altaylı köşesinde paylaştı.

"Şimşek 1 yıl istemiş" başlıklı yazısında Altaylı, Şimşek ile ilgili son durumu böyle aktardı:

"Oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre, Mehmet Şimşek “Şimdilik” kaydı ile izin istemiş. Yani yeni partinin, partileşme sürecinde başlangıçta yer almayacakmış. Nedeni ise son derece insani. Kendisini partiye davet eden Gül ve Babacan’a Şimşek’in yanıtı şu olmuş: “Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem.”

Alçı'dan "Şimşek" iddiası Habertürk Yazarların Nagehan Alçı geçtiğimiz günlerde köşesinde Mehmet Şimşek ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu. Alçı, "Ali Babacan hareketinde son durum" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor." ifadelerine yer vermişti.

Fatih Altaylı'ın yazısının tamamı için tıklayın