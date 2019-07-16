ÖSYM'den son dakika açıklaması! Yayımlandı

ÖSYM, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek- genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu

ÖSYM, 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine sundu. Adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden görebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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